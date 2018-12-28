Раді рекомендують прийняти закон про захист українців від неякісних продуктів

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідний проект рекомендують прийняти за основу

Комітет парламенту з питань охорони здоров'я рекомендує Верховній раді прийняти за основу доопрацьований законопроект №8464 про зміни до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, документ було доопрацьовано з урахуванням пропозицій Головного науково-експертного управління Апарату Ради, комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства екології та природних ресурсів, Державної інспекції ядерного регулювання, Державної екологічної інспекції, Американської торгівельної палати в Україні тощо.

На думку нардепів, законопроект усуває прогалини у законодавчому регулюванні правовідносин у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя, законодавчо закріплює повноваження центральних органів виконавчої влади та їх діяльності у цій сфері та створюють законні підстави для передачі/здійснення/виконання органами-правонаступниками функцій у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, що належали до повноважень Державної санітарно-епідеміологічної служби.

"Члени комітету прийняли рішення внести доопрацьований проект закону про внесення змін до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (№ 8464) на розгляд Верховної ради у повторному першому читанні та рекомендувати прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня Рада відправила даний проект закону на повторне перше читання.

Як писало РБК-Україна раніше, профільний комітет рекомендував прийняти цей закон за основу в першому читанні.

Додамо, на початку грудня парламент прийняв у другому читанні законопроект №8450, який уніфікує правила надання споживачам інформації про харчові продукти.