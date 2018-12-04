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Рада проголосует за закон для защиты украинцев от некачественных продуктов после 16:00

Новости » Политика    04.12.2018 - 14:28
Рада проголосует за закон для защиты украинцев от некачественных продуктов после 16:00
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Профильный комитет ВР рекомендует принять проект за основу в первом чтении

Верховная рада Украины проголосует за законопроект №8464 "О внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" ориентировочно в 16:15 на вечернем заседании парламента. Об этом перед закрытием утреннего заседания ВР объявил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, депутаты ВР начали рассмотрение документа по полной процедуре, однако не хватило времени для выступлений от народных депутатов, в связи с чем их выступления и собственно голосование за документ были перенесены на вечернее заседание.

"В 16:15 - полная мобилизация для голосования за закон", - подчеркнул Парубий.

Следует отметить, что профильный комитет рекомендует принять проект за основу в первом чтении.

"Основной целью законопроекта является приведение санитарного законодательства в соответствие с определенной в 2014 году концепцией реформирования системы центральных органов исполнительной власти, и создание условий для развития экономики, уменьшение непроизводительных затрат субъектов хозяйствования на получение разрешений, перенос ответственности и расходов на обеспечение стабильного и безопасного функционирования принадлежащих им объектов от государства на субъекты предпринимательства, внедрение эффективного и экономного риск-ориентированного подхода в осуществлении государственного надзора", - говорится в пояснительной записке.

Добавим также, глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец ранее отмечала, что следует рассмотреть этот закон безотлагательно.

"Из-за непродуманной политики правительства, контроль над качеством продуктов со стороны государства потерян, впервые за годы независимости в Украине люди умирают от промышленного ботулизма - зараженных продуктов, купленных в супермаркетах", - отмечала нардеп.

Напомним, в июле ВР поддержала за основу законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах". Документ должен унифицировать правила предоставления потребителям информации о пищевых продуктах. Проектом устанавливаются общие положения о маркировке пищевых продуктов, действие которых может распространяться на все пищевые продукты или на определенные их категории. Также определены отдельные правила маркировки определенных видов пищевых продуктов.

РБК-Украина также сообщало, что в мае парламент принял в первом чтении законопроект №3871 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов", документ поддержали со второго раза 233 нардепа.

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