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Рада приняла закон о правилах маркировки продуктов

Новости » Экономика    06.12.2018 - 10:49
Рада приняла закон о правилах маркировки продуктов

Закон запрещает вводить потребителей в заблуждение

Верховная рада Украины в четверг, 6 декабря 2018 года, одобрила во втором чтении законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах". Документ поддержал со второго раза 231 парламентарий (сначала 223), передает корреспондент РБК-Украина.

Закон унифицирует правила предоставления потребителям информации о пищевых продуктах. В частности, устанавливаются общие положения к маркировке пищевых продуктов, действие которых может распространяться на все пищевые продукты или на определенные их категории. Также определены отдельные правила по маркировке определенных видов пищевых продуктов.

Законом регулируются обязанности операторов рынка пищевых продуктов, ответственных за предоставление информации о пищевых продуктах. Запрещается использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления, а также в части приписывания пищевым продуктам лечебных свойств. Указанный запрет распространяется также на рекламирование и представление пищевых продуктов.

Также предусмотрено предоставление потребителям информации о содержании в пищевых продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость.

Кроме того, проектом регламентируются правила предоставления информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционным способом, в том числе с применением средств дистанционной связи.

Закон также предусматривает требование о предоставлении потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию.

Напомним, что в мае Рада приняла в первом чтении законопроект №3871 о запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

РБК-Украина также сообщало, что 4 декабря ВР отправила на повторное первое чтение в профильный комитет законопроект №8464 "О внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Для принятия закона за основу в сессионном зале не хватило голосов.

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