В Раде рассмотрят закон о налоге на выведенный капитал

Фото: заседание налогового комитета (rada.gov.ua)

Законопроект рассмотрит комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики

На заседании профильного комитета Верховной рады в среду планируется рассмотреть внесенный президентом Петром Порошенко законопроект о введении налога на выведенный капитал. Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам налоговой и таможенной политики на 10 апреля.

Так, президентский законопроект №8557 стоит третьим вопросом в повестке дня.

"Проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налоге на выведенный капитал, президент Украины", - указано в сообщении.

Кроме того, на заседании будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины №10011 по некоторым вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Напомним, ранее глава комитета Нина Южанина подчеркнула необходимость принятия закона о налоге на выведенный капитал. В ходе заседания согласительного совета ВР Южанина обратилась к Кабинету министров с предложением быстро согласовать все детали и недостатки, на которые указывал Международный валютный фонд по законопроекту №8557 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налоге на выведенный капитал".

Как писало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко заявил, что парламент должен принять закон о налоге на выведенный капитал до выборов Верховной рады осенью 2019 года. По словам главы государства, этот законопроект имеет поддержку бизнес-ассоциаций.

Так, в ноябре 2018 года законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налоге на выведенный капитал не был рекомендован к рассмотрению в Раде в первом чтении в связи с тем, что его продолжали согласовывать с миссией МВФ.