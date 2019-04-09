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У Раді розглянуть закон про податок на виведений капітал

Новини » Економіка    09.04.2019 - 17:54
У Раді розглянуть закон про податок на виведений капітал
Фото: засідання податкового комітету (rada.gov.ua)

Законопроект розгляне комітет ВР з питань податкової та митної політики

На засіданні профільного комітету Верховної ради у середу планується розглянути внесений президентом Петром Порошенком законопроект про введення податку на виведений капітал. Про це йдеться у порядку денному комітету з питань податкової та митної політики на 10 квітня.

Так, президентський законопроект №8557 стоїть третім питанням у порядку денному.

"Проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал, президент України", - вказано у повідомленні.

Окрім того, на засіданні буде розглянуто законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України №10011 щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість.

Нагадаємо, раніше глава комітету Ніна Южаніна наголосила на необхідності прийняття закону про податок на виведений капітал. У ході засідання погоджувальної ради ВР Южаніна звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією швидко узгодити всі деталі і недоліки, на які вказував Міжнародний валютний фонд по законопроекту №8557 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про податок на виведений капітал".

Як писало РБК-Україна, президент України Петро Порошенко заявив, що парламент повинен прийняти закон про податок на виведений капітал до виборів Верховної ради восени 2019 року. За словами глави держави, цей законопроект має підтримку бізнес-асоціацій.

Так, у листопаді 2018 року законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України про податок на виведений капітал не був рекомендований до розгляду в Раді в першому читанні у зв'язку з тим, що його продовжували узгоджувати з місією МВФ.

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