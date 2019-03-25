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Порошенко призвал до выборов принять закон о налоге на выведенный капитал

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 14:36
Порошенко призвал до выборов принять закон о налоге на выведенный капитал
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент рассказал, кто выступает против закона

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что парламент должен принять закон о налоге на выведенный капитал до выборов Верховной рады осенью 2019 года. Об этом он сказал на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

По словам главы государства, данный законопроект имеет поддержку бизнес-ассоциаций.

"Нам с вами надо вместе объединиться, чтобы до парламентских выборов провести этот закон", - отметил президент.

Вместе с тем, по словам Порошенко, против документа выступают "мощные старые иностранные инвесторы, которые что-то вложили, и сейчас, как насос, качают деньги из Украины".

Напомним, в феврале Порошенко высказал надежду, что Верховная рада поддержит его законопроект о налоге на выведенный капитал. Он отмечал, что закон о налоге на выведенный капитал давно зарегистрирован в Верховной раде, однако пока могут продолжаться дискуссии о сроках введения нового налога.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре отмечалось, что законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налоге на выведенный капитал не был рекомендован к рассмотрению в Раде в первом чтении в связи с тем, что его продолжат согласовывать с миссией МВФ.

Добавим, Министерство финансов Украины считает возможным внедрение налога на выведенный капитал только для малого и среднего бизнеса.

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