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Законопроект о налоге на выведенный капитал продолжат согласовывать с МВФ

Новости » Экономика    06.11.2018 - 19:47
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Члены комитета не поддержали компромиссный вариант законопроекта, который был предложен Минфином

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал не был рекомендован к рассмотрению в Раде в первом чтении в связи с тем, что его продолжат согласовывать с миссией МВФ. Соответствующее решение было принято на заседании профильного комитета по вопросам налоговой и таможенной политики во вторник, 6 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

Члены комитета предложили продолжить работу над законопроектом, чтобы он устраивал Министерство финансов, представителей миссии МВФ и представителей Всемирного банка.

"Решение комитета не принято, поскольку тот вариант, который предлагался он не приемлем. Текст законопроекта о налоге на выведенный капитал не устроил ни экспертов, ни представителей бизнеса, ни членов комитета. Поэтому мы готовы еще дать возможность продлить согласование текста", - сообщила Южанина.

Так, члены комитета не поддержали компромиссный вариант законопроекта, который был предложен Минфином. По словам в.и.о министра финансов Оксаны Маркаровой законопроект "О налоге на выведенный капитал" нуждается в дискуссии.

"Доверие между нами и международными партнерами - это чрезвычайно важно. Принятие даже в первом чтении законопроекта, который не согласован - это вопрос нашего одностороннего выхода из переговоров. Это не вариант. Если вариант компромисса, который мы предлагаем не подходит, я воспринимаю эту позицию, давайте продолжать дискуссию. Но у меня просьба не принимать законопроект в не согласованой редакции", - заявила Маркарова.

Председатель комитета в свою очередь отметила, что заключительные положения законопроекта № 8557 "О налоге на выведенный капитал" придется снова согласовывать с представителями миссии МВФ.

"Нужно переходные положения налогового кодекса относительно применения налога на выведенный капитал согласовать с МВФ. Это единственный раздел, который мы должны прочитать и принять решение. Поэтому решение: перенести принятие решения по поводу законопроекта на последующий период после согласования заключительных положений с МВФ", - подчеркнула Южанина.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины считает возможным внедрение налога на выведенный капитал (ПнВК) только для малого и среднего бизнеса.

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