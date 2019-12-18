ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассказали, когда рассмотрят право на пенсии для жителей ОРДЛО

Новости » Политика     18.12.2019 - 12:11
В Раде рассказали, когда рассмотрят право на пенсии для жителей ОРДЛО
Фото: Галина Третьякова (delo.ua)

Нардепы рассмотрят законопроект в 2020 году

Верховная рада будет рассматривать проект закона №2083-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию" в январе 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Она подчеркнула, что народные депутаты не успеют принять законопроект за основу до конца текущего года.

"Комитет рекомендовал включить этот законопроект в повестку дня и принять за основу, а дальше дорабатывать... Мы должны были проголосовать за его включение в повестку дня еще вчера. Он стоял, он был подан в перечне законопроектов, которые мы должны включить, а соответственно рассмотреть уже в январе. Потому что здесь (в этом году - ред.) мы уже не успеем", - заявила Третьякова.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о пенсии жителям оккупированных территорий Донбасса не предусматривает выплату пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Третьякова пояснила, что документ не предусматривает выплату пенсий наличными в ОРДЛО.

Как известно, в конце октября в парламенте зарегистрировали закон о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Данный документ предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев.

Также РБК-Украина писало, что парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов дорабатывает законопроект №2083-д о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Глава комитета отметила, что в доработке нуждается сам механизм получения этих пенсий.

Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность Рада отменила неделю пленарных заседаний в январе
Новости Украины пенсииВерховная РадаОРДЛО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь