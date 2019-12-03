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В Раде исключают выплату пенсий жителям ОРДЛО на оккупированном Донбассе

Новости » Политика     03.12.2019 - 17:15
В Раде исключают выплату пенсий жителям ОРДЛО на оккупированном Донбассе
Фото: Галина Третьякова (realist.online)

Закон о пенсиях жителям ОРДЛО не предусматривает, что деньги будут платить на местах

Законопроект о пенсиях жителям оккупированного Донбасса не предусматривает выплаты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает корреспондент РБК-Украина

По ее словам, данный законопроект не предусматривает выплату пенсий наличными в ОРДЛО.

"Этот законопроект не проработан для того, чтобы выплачивать деньги в кэше на территории неподконтрольной… в банках, которые не сотрудничают с украинской банковской системой", - заявила Третьякова.

Напомним, в конце октябре в Раде зарегистрировали закон о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Данный документ предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как переселенцев.

Ранее также стало известно, что комитет доработает законопроект в части механизма выплат.

"Этот законопроект, во-первых, необходим. Он защищает наших граждан независимо от того, где они находятся. С другой стороны, он очень сенсативный. Есть много опасений относительно того, как эту пенсию будут получать, каков будет механизм. Поэтому этот механизм нужно доработать", - сообщила Третьякова.

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