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У Раді розповіли, коли розглянуть право на пенсії для жителів ОРДЛО

Новини » Політика     18.12.2019 - 12:11
У Раді розповіли, коли розглянуть право на пенсії для жителів ОРДЛО
Фото: Галина Третьякова (delo.ua)

Нардепи розглянуть законопроект в 2020 році

Верховна рада розглядатиме проект закону №2083-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію" у січні 2020 року. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Вона наголосила, що народні депутати не встигнуть прийняти законопроект за основу до кінця поточного року.

"Комітет рекомендував включити цей законопроект до порядку денного і прийняти за основу, а далі доопрацьовувати... Ми мали проголосувати за його включення до порядку денного ще вчора. Він стояв, він був поданий в переліку законопроектів, які ми маємо включити, а відповідно розглянути вже в січні. Бо тут (цього року - ред.) ми вже не встигнемо", - заявила Третьякова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроект про пенсії жителям окупованих територій Донбасу не передбачає виплату пенсій в окремих районах Донецької та Луганської областей. Третьякова пояснила, що документ не передбачає виплату пенсій готівкою в ОРДЛО.

Як відомо, наприкінці жовтня у парламенті зареєстрували закон про виплату пенсій жителям ОРДЛО. Даний документ передбачає скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як вимушених переселенців.

Також РБК-Україна писало, що парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів доопрацьовує законопроект №2083-д про виплату пенсій жителям ОРДЛО. Глава комітету зазначала, що доопрацювання потребує власне механізм отримання цих пенсій.

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