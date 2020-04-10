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Раде предлагают просить о привлечении медработников Китая для борьбы с COVID-19

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 16:48
Раде предлагают просить о привлечении медработников Китая для борьбы с COVID-19
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В парламенте зарегистрирован соответствующий проект постановления

В парламенте зарегистрирован проект постановления №3315 "Об обращении Верховной рады к Китайской народной республики о возможности привлечения квалифицированных медицинских работников Китая в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

"Верховная рада Украины обращается к Китайской народной республики с просьбой рассмотреть возможность привлечения квалифицированных медицинских работников Китая в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине. Такое сотрудничество наших стран позволит получить неоценимый опыт для украинских специалистов, усовершенствовать методики лечения и профилактики распространения эпидемии для сохранения здоровья украинских граждан и в целом для безопасности всего человечества", - указано в проекте постановления.

Напомним, данные опроса КМИС свидетельствуют, что, по мнению 34% украинцев, наиболее эффективно помочь Украине в борьбе с эпидемией коронавируса может Китай.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 2 апреля, в Китае завершилась подготовка еще одного самолета с медицинскими средствами для Украины для борьбы с распространением коронавируса.

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