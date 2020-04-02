Китай отправил еще один самолет с медицинскими средствами для Украины

Фото: медицинский груз из КНР (facebook.com/ipobedonostseva)

Стороны согласовывают подготовку еще нескольких самолетов

Сегодня, 2 апреля, в Китае завершилась подготовка еще одного самолета с медицинскими средствами для Украины для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Посольство Украины в Китайской Народной Республике.

По данным дипломатического представительства, в международном аэропорту Сямэнь завершилась загрузка очередного самолета товарами медицинского назначения. На борт загрузили более 100 кубометров средств медицинской защиты.

"Рейс осуществляется в рамках воздушного моста между Украиной и Китаем, налаженного с целью максимально оперативной поставки в нашу страну самых необходимых медицинских товаров для противодействия распространению COVID-19", - добавили в посольстве.

Отмечается, что сейчас Украина и власти Китая согласовывают вопросы подготовки еще нескольких бортов со средствами защиты для украинских граждан.

Напомним, вчера в Украину прибыл самолет с гуманитарной помощью от Китая. По словам президента Владимира Зеленского, борт доставил в Украину 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Отдельно в Украину доставили еще 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Киев прибыл самолет из Южной Кореи, который доставил партию ПЦР-тестов на коронавирус. Борт доставил в Украину еще 100 тысяч наборов для тестирования.