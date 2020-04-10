Раді пропонують просити про залучення медпрацівників Китаю для боротьби з COVID-19

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У парламенті зареєстрований відповідний проект постанови

У парламенті зареєстрований проект постанови №3315 "Про звернення Верховної ради до Китайської народної республіки щодо можливості залучення кваліфікованих медичних працівників Китаю у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

"Верховна рада України звертається до Китайської народної республіки з проханням розглянути можливість залучення кваліфікованих медичних працівників Китаю у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні. Така співпраця наших країн дозволить отримати неоціненний досвід для українських фахівців, удосконалити методики лікування і профілактики поширення епідемії для збереження здоров'я українських громадян та в цілому заради безпеки всього людства", - вказано у проекті постанови.

Нагадаємо, дані опитування КМІС свідчать, що, на думку 34% українців, найбільш ефективно допомогти Україні в боротьбі з епідемією коронавірусу може Китай.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 2 квітня, у Китаї завершилась підготовка ще одного літака з медичними засобами для України для боротьби з поширенням коронавірусу.