Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти следят за карантином с помощью мобильных операторов

Борьба с распространением коронавируса продолжается в Украине и мире. Власти начали отслеживать нарушения карантина с помощью мобильных операторов, а в Офисе президента обсуждают введение чрезвычайного положения и мониторинг масок в аптеках. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 9 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

болеют коронавирусом в Украине 1892 человека

за сутки от COVID-19 скончались 6 украинцев

Кабмин следит за соблюдением карантина с помощью мобильных операторов

у президента обсуждают введение чрезвычайного положения

власти проверят аптеки на наличие медицинских масок

Минюст США квалифицировал коронавирус как "биологическое оружие"

Статистика по Украине

По информации Минздрава, в Украине заражены коронавирусом 1892 человека. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 224 больных. Новые случаи COVID-19 выявлены в Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Ровенской и Львовской областях.

"Количество киевлян, которые заболели за минувшие сутки увеличилось почти втрое. 41 человек. Из них двое медиков. За прошедшие сутки в столице еще один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 335 случаев заболевания", - проинформировал мэр столицы Виталий Кличко.

Общее количество погибших от пандемии в стране составило 57 украинцев, за последние 24 часа зафиксированы 6 новых летальных случаев в Закарпатской, Житомирской, Кировоградской, Львовской областях и Киеве.

Борьба с коронавирусом в Украине

Министерство цифровой информации создало карту несоблюдения карантина в Украине. Для ее составления использовались данные мобильных операторов о передвижении 500 тыс вернувшихся из-за границы украинцев. Согласно требованию правительства, эти люди должны были соблюдать 14-дневную самоизоляцию. На карте зафиксированы многочисленные нарушения карантина во всех регионах. Пограничники сообщили о задержании 5 нарушителей карантина на пропускных пунктах "Гоптовка", "Краковец" и в Измаиле.

В Офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в стране. По словам замглавы президентской администрации Кирилла Тимошенко, условием принятия таких мер является невозможность сдержать распространение пандемии в стране.

В Минздраве заявили, что не смогут провести массовое тестирование всего населения страны. По словам руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина, ни одна страна в мире не обеспечивает массовое тестирование всех граждан. "Такая опция пока не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным. Технически, это почти невозможно сделать", - сказал Кузин. Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю делали тестирование на коронавирус, поскольку они пересекались с зараженным нардепом Сергеем Шаховым.

Зеленский поручил правительству изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с коронавирусом. "В одном из госпиталей Кировоградщины - 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении - на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них… Придерживать, распределять среди родственников или друзей, или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому", - сказал глава государства. Кроме того, президент поручил провести мониторинг наличия масок в аптеках страны.

Украина получит дополнительную партию препарата для симптоматического лечения COVID-19. По словам премьера Дениса Шмыгаля, 320 тыс таблеток лекарства, содержащего гидроксихлорохин, хватит для лечения 22 тыс больных в тяжелой форме. Также глава Кабмина уточнил, что при обязательной обсервации люди должны платить только за питание.

Глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил, что карантин может продлиться до осени. В ближайшие выходные в регионе планируется максимальное ограничение передвижения людей.

Распространение COVID-19 в мире

Во Франции намерены продлить карантин после 15 апреля. С соответствующим обращением должен выступить президент Эммануэль Макрон в понедельник. В настоящее время приняты жесткие ограничения, согласно которым граждане должны оставаться дома и выходить на улицу в исключительных случаях, четко описанных в правилах. Штраф за нарушение самоизоляции составляет 135 евро или арест на несколько месяцев. По официальным данным во Франции болеют коронавирусом 82 тыс 48 человек, умерли от осложнений инфекции 10 тыс 869.

В Польше правительство продлило карантин и ввело обязательный масочный режим. До 19 апреля в стране не будут работать торговые центры, до 26 апреля закрыты все школы и прерваны все транспортные сообщения. На данный момент болеют коронавирусом 5341 поляк, умерли 164 человека.

После снятия карантинных ограничений в Китае зафиксированы новые случаи заражения. За сутки заболели короновирусом 63 китайца, умерли 2. В общей сложности в стране зафиксированы 81 тыс 865 случаев COVID-19, из них 77 тыс 370 вылечились, 3335 скончались.

Правительство Испании заявило о пике пандемии в стране. Премьер-министр Педро Санчес, выступая в парламенте, сказал: «Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация…мы даже не можем знать, к какой нормальности мы возвращаемся». За сутки от болезни умерли 683 испанца, за все время пандемии – 15 тыс 388. Количество инфицированных достигло 152 тыс 446.

В США двое мужчин были обвинены в терроризме из-за угроз распространения коронавируса. Один из арестованных во Флориде кашлял и плевал на полицейских, сказав о своем заражении. Позднее выяснилось, что он здоров. Второй задержанный в Техасе написал в Facebook, что заплатил за распространение пандемии в супермаркетах Сан-Антонио. Минюст квалифицировал коронавирус как "биологическое оружие", поэтому использование его в угрозах может привести до 5 лет тюрьмы.