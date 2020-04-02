Украинцы больше всего надеются на помощь Китая в борьбе с коронавирусом

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане считают, что Китай успешно борется с эпидемией и может помочь другим странам

Наиболее эффективно помочь Украине в борьбе с эпидемией коронавируса может Китай, считают 34% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Кроме того, 11% респондентов назвали Всемирную организацию здравоохранения; 10% - Европейский союз; 9% - США, 6% - Россию; 35% считают, что ни одна из стран или организации не сможет этого сделать.

По мнению респондентов, лучше всего справляются с эпидемией следующие страны: Китай - 46%, Германия - 9%, Беларусь - 7%, Украина - 6%, Южная Корея - 5% (вопрос был открытым, респондент мог назвать не более 4 стран).

Украинцы считают, что хуже всего справляются с эпидемией следующие страны: Италия - 47%, Испания - 23%, Украина - 12%, США - 12% (вопрос был открытым, респондент мог назвать не более 4 стран).

КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, в конце марта 40% украинцев считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, 48% - придерживаются мнения, что нет.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в конце марта 43% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. По данным опроса, 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине; 14% не опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.