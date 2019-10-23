В Раде появился текст закона Кабмина о легализации игорного бизнеса

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Предлагается определить специальные игорные зоны для деятельности казино и залов игровых автоматов

На сайте Верховной рады появился текст правительственного законопроекта №2285 о легализации игорного бизнеса. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Законопроектом предлагается система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения.

При этом устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр; специальные требования на соответствие игорного оборудования и программного обеспечения, используемых для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам.

Планируется установить и требования к идентификации игроков, в частности, несовершеннолетних лиц, и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.

Также вводится принцип "ответственной игры", предусматривающий осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх, и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

Документом усиливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства Украины в сфере игорного бизнеса.

Проектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется государственным коллегиальным органом, деятельность которого направляется и координируется Кабмином. К компетенции этого органа будет относится лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования и программного обеспечения, госконтроль за организацией и проведением азартных игр (в том числе контроль за соблюдением этого закона, лицензионных условий), проведение электронных аукционов лицензий в сфере азартных игр и тому подобное.

Законопроектом вводится система онлайн мониторинга за деятельностью организаторов азартных игр путем получения данных от игорного оборудования и программного обеспечения организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.

Предусмотрена концепция единого оператора лотерей.

При этом документом устанавливается принцип ограниченного количества лицензий в сфере азартных игр, размер платы за такие лицензии определяется по результатам электронных аукционов.

Проектом определяются специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов.

"Для размещения казино специальной игорной зоной являются территории отелей категории "пять" звезд, для размещения залов игровых автоматов специальной игорной зоной являются территории отелей категории от "трех" до "пяти" звезд", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду Украины законопроект №2285 о легализации игорного бизнеса 17 октября, однако до сегодняшнего дня текст проекта отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил ВР принять законы о легализации игорного бизнеса. Глава государства поручил принять документ до 1 декабря 2019 года.

Отметим, глава правительства Алексей Гончарук заявил, что экономический эффект от легализации игорного бизнеса ожидается в сумме 2-2,5 млрд гривен. Сумма будет зависеть от того, какой закон будет принят Верховной радой.

Добавим также, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что большинство украинцев (58%) выступают против возвращения в Украину игорного бизнеса.