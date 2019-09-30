ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина может получить от легализации игорного бизнеса более 2 млрд грн

Новости » Политика    30.09.2019 - 12:38
Украина может получить от легализации игорного бизнеса более 2 млрд грн
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Кабмин положительно оценивает влияние этого закона на бюджет

Экономический эффект от легализации игорного бизнеса ожидается 2-2,5 млрд грн. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что сумма будет зависить от того, какой закон будет принят Верховной радой.

"Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем, что около 2-2,5 млрд грн гривен мы за счет легализации игорного бизнеса в бюджет получим. Но конечно надо считать, нужно понять, который в итоге закон будет принят. Если говорить о категории роста ВВП - такой эффект будет, но он будет не минимальный, но к проценту точно", - заявил Гончарук.

По его словам, в Раде еще может быть дискуссия по законопроекту и точных цифр.

"Мы как украинское правительство положительно оцениваем влияние этого закона на бюджет. Точные расчеты мы предоставим, когда будет понятна финальная версия законопроекта", - сказал глава правительства.

Напомним, Кабинет министров 29 сентября одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса. Теперь документ будет внесен в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина, ранее на бизнес-форуме в Турции глава государства анонсировал, что в Украине будут легализованы азартные игры. Владимир Зеленский подчеркнул, легализация азартных игр будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря.

В течение 5 лет экономика Украины вырастет на 40%, - Гончарук В Раде представят Программу действий Кабмина на этой неделе
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныправительствоЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь