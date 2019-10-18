Кабмин внес в Раду закон о легализации игорного бизнеса

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент текст закона отсутствует на сайте ВР

Кабинет министров внес в Верховную раду Украины законопроект №2285 о легализации игорного бизнеса. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабмин в ходе своего заседания 29 сентября одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса.

"Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам", - отмечалось в сообщении правительства.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил ВР одобрить законы о легализации игорного бизнеса. Зеленский поручил принять закон до 1 декабря 2019 года.

Отметим, глава правительства Алексей Гончарук заявил, что экономический эффект от легализации игорного бизнеса ожидается в сумме 2-2,5 млрд гривен. Сумма будет зависеть от того, какой закон будет принят Верховной радой.

Добавим также, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что большинство украинцев (58%) выступают против возвращения в Украину игорного бизнеса. По данным опроса, 11% респондентов считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без всяких ограничений, 27% - поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, а 4% затруднились ответить.