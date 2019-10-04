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Большинство украинцев против легализации игорного бизнеса в любой форме

Новости » Общество    04.10.2019 - 11:20
Большинство украинцев против легализации игорного бизнеса в любой форме
Фото: игровые автоматы (unsplash.com)

Инициативу Зеленского поддержали менее 40% граждан

Большинство украинцев (58%) выступают против возвращения в Украину игорного бизнеса. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 11% опрошенных считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без всяких ограничений, 27% - поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, а 4% затруднились ответить.

Большинство украинцев против легализации игорного бизнеса в любой форме

Почти половина опрошенных (48%) считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть - ставки в букмекерских конторах (24%) и казино (23%). Наихудшее отношение к легализации интернет казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%).

Большинство украинцев против легализации игорного бизнеса в любой форме

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 27-30 сентября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил Верховной раде принять законы о легализации игорного бизнеса.

Напомним, Кабинет министров 29 сентября одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса. Законопроект определяет специальные игорные зоны для деятельности казино и залов игровых автоматов. Так, для размещения казино специальной игровой зоной является территории гостиниц категории "пять звезд", а для залов игровых автоматов - территории отелей категории от "трех" до "пяти" звезд.

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