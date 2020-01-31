ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде появился текст закона Кабмина о компенсации за долги по зарплатам

Новости » Политика     31.01.2020 - 10:55
В Раде появился текст закона Кабмина о компенсации за долги по зарплатам
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В понедельник Кабмин передал документ в парламент

В Верховной раде Украины появился текст проект закона №2814 "О внесении изменений в статью 2 закона "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты", который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Документ был внесен в ВР 28 января. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Напомним, в понедельник Минсоцполитики сообщило, что передало данный законопроект в Раду, а 28 января документ появился на сайте ВР, но без текста.

Как писало РБК-Украина, ранее Министерство социальной политики Украины дало разъяснения по законопроекту об изменениях в порядке компенсаций за задержку в выплатах.

Так, Кабмин 24 января одобрил законопроект о выплате компенсаций в случае возникновения задолженности по выплатам пенсий, зарплат, стипендий и социальных выплат.

Подчеркнем, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 составила 3220,9 млн грн, что на 21,8% (на 575,8 млн грн) больше, чем на начало года.

Кабмин предлагает изменить ряд законов в части развития нефтегазоносной области Кабмин поддержал законопроект о совершенствовании третейских судов
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпенсиизарплатадолгВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь