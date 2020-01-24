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Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям и зарплатам

Новости » Экономика     24.01.2020 - 12:27
Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям и зарплатам
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Законопроект содержит исчерпывающий перечень выплат, которые необходимо платить вовремя

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о выплате компенсаций в случае возникновения задолженности по пенсиям, зарплатам, стипендиям и социальным выплатам. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, законопроект будет подан в парламент.

По его словам, для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан.

Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям и зарплатам

Как сообщало РБК-Украина, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3220,9 млн грн, что на 21,8% (на 575,8 млн грн) больше, чем на начало года.

Как сообщало РБК-Украина, в середине декабря 2019 года в связи с дефицитом госбюджета премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал распоряжение Казначейству прекратить до конца бюджетного года проведение платежей. При этом выплата по защищенным статьям бюджета (пенсии, зарплаты и т.п.) продолжилась.

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