Задолженность по зарплатам с начала года выросла на 40%

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Правительство частично погасило долги, однако задолженность остается

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3220,9 млн грн, что на 6,3% (на 217,1 млн грн) меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря составила 2039,7 млн грн, что на 242,1 млн грн (10,6%) меньше, чем месяц назад.

При этом с начала года задолженность по зарплатам выросла на 21,8% (на 575,8 млн грн), а для работников экономически активных предприятий - на 40,1% (на 584 млн грн).

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. При этом уровень зарплат в Украине значительно ниже пика, достигнутого в июле (10971 грн).

Кабинет министров прогнозирует, что среднемесячная заработная плата работников, брутто, составит: 12497 грн в 2020 году, в 14187 грн в 2021 году и 16014 грн в 2022 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям.