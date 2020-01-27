Кабмин передал в Раду законопроект о компенсации за долги по зарплатам

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект пока не появился на сайте Рады

Кабинет министров Украины передал в Верховную раду проект закона "О внесении изменений в статью 2 закона "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты", который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Глава министерства Юлия Соколовская подчеркнула, что граждане в случае задержек выплат должны получать компенсацию. По ее словам, законопроект будет способствовать минимизации коррупционных рисков благодаря четкости установленной в законе административной процедуры принятия решений.

В Минсоцполитики отметили, что документом устанавливается четкий перечень выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки.

Как писало РБК-Украина ранее, ранее Министерство социальной политики Украины дало разъяснения по законопроекту об изменениях в порядке компенсаций за задержку в выплатах.

Напомним, Кабмин 24 января одобрил законопроект о выплате компенсаций в случае возникновения задолженности по выплатам пенсий, зарплат, стипендий и социальных выплат.

Подчеркнем, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 составила 3220,9 млн грн, что на 21,8% (на 575,8 млн грн) больше, чем на начало года.