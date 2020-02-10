В Раде появился текст закона о частичной приватизации "Нафтогаза", "Укрпошты" и УЗ

В Верховной раде появился текст законопроекта №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект был зарегистрирован в понедельник, 3 февраля. Изначально текст отсутствовал на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

"Утвердить перечни объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, в соответствии со следующими приложениями: перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50 процентов + 1 акция и не подлежит приватизации, согласно приложению 1; перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100 процентов, государственных унитарных и казенных предприятий, не подлежащих приватизации, согласно приложению 2; перечень объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации, согласно приложению 3", - сказано в тексте законопроекта.

РБК-Украина ранее писало, что Кабинет министров Украины отказался от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома". Такая норма прописана в этом же проекте закона.

Подчеркнем, в список запрещенных к приватизации ГП входят 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть менее 50%+1 акция. Также приватизации не будут подлежать 135 объектов, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав составляют 100%.

В сопроводительных документах указывается, что в перечень войдут "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Энергоатом" и другие.

Напомним, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, Кабмин планирует отдать под приватизацию более 300 объектов государственной собственности в 2020 году. В частности, правительство объявило 87 аукционов для приватизации госсобственности.