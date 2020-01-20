В Кабмине планируют отдать под приватизацию более 300 объектов в 2020 году

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов

В Кабинете министров планируют отдать под приватизацию более 300 объектов государственной собственности в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука

По словам Гончарука, уже в этом месяце Кабмин объявил 87 аукционов для приватизации госсобственности. Всего в этом году под приватизацию планируют отдать более 300 объектов.

"Поручил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в 2020-м году провести прозрачную приватизацию более 300 объектов, которые в плане на этот год", - заявил премьер-министр.

По его словам, убыточные предприятия будут приватизированы, но все стратегические предприятия останутся в собственности государства.

"В целом в первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов... Для этого Фонд госимущества запустил виртуальную комнату данных. Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор будет знать не только название предприятия, но и текущее состояние дел.", - добавил Гончарук.

Напомним, доля государственного сектора в экономике Украины за девять месяцев 2019 года составляла 12,2%, что меньше, чем в первом полугодии (13%).

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2019 - 2021 годах. В перечне 975 предприятий, среди которых "Одесский припортовый завод", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".