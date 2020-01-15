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Кабмин предложил частичную приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты"

Новости » Экономика     15.01.2020 - 13:58
Кабмин предложил частичную приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты"
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Государство оставит контрольный пакет акций предприятий, но половину можно будет продать

Кабинет министров утвердил перечень государственных предприятий, которые предлагается запретить к приватизации. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 15 января, сообщил премьер-министр в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, предлагается установить, что не подлежат приватизации предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства; являются естественными монополиями; имеют критически важное значение для общества.

Перечень предприятий содержится в приложениях к проекту закона, текст которого есть в распоряжении РБК-Украина. В приложение 1 вошли 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть меньше 50%+1 акция. Среди них такие компании, как НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", АО "Украинская железная дорога", АО "Укрпошта".

Таким образом, законопроектом предлагается разрешить продажу 49% акций этих предприятий.

Кроме того, в приложении 2 вошли 135 объектов, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть меньше 100%. Среди этих предприятий ГП "Укргидроэнерго", АО "Укрэнерго", АО "Энергоатом" и другие.

Напомним, ФГИ обнародовал перечень предприятий большой приватизации в 2020. Перечень остался актуальным с прошлого года, поскольку приватизация так и не началась.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало Перечень объектов государственной собственности, что подлежащие приватизации в 2019 - 2021 годах. В перечне 975 предприятий, среди которых "Одесский припортовый завод", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".

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