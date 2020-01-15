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Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома"

Новости » Политика     15.01.2020 - 12:19
Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома"
Иллюстративное фото (УНИАН)

В список запрещенных к приватизации предприятий внесли 157 объектов

Кабинет министров Украины отказался от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома". Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который есть в распоряжении РБК-Украина и сегодня будет рассмотрен на заседании правительства.

В частности, законопроект предлагает утвердить перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. В список войдут 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть менее 50%+1 акция. Также приватизации не будут подлежать 135 объектов, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав составляют 100%.

В сопроводительных документах указывается, что в перечень войдут "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Энергоатом" и другие.

Фото: список объектов, которые не подлежат приватизации

Напомним, ранее Фонд государственного имущества обнародовал перечень предприятий большой приватизации в 2020 году. На продажу в этом году выставят "Центрэнерго", ряд облэнерго и ТЭЦ, шахту "Краснолиманская", "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром" и Одесский припортовый завод.

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