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Кабмин внес в Раду закон о частичной приватизации "Нафтогаза", "Укрпошты" и УЗ

Новости » Политика     03.02.2020 - 10:56
Кабмин внес в Раду закон о частичной приватизации "Нафтогаза", "Укрпошты" и УЗ
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект был зарегистрирован в понедельник, 3 февраля. На данный момент его текст отсутствует на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

РБК-Украина ранее писало, что Кабинет министров Украины отказался от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома". Об этом свидетельствует пояснительная записка к законопроекту, который правительство утвердило в ходе своего заседания.

Подчеркнем, законопроект предлагает утвердить перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. В список войдут 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть менее 50%+1 акция. Также приватизации не будут подлежать 135 объектов, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав составляют 100%.

В сопроводительных документах указывается, что в перечень войдут "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Энергоатом" и другие.

Напомним, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, Кабмин планирует отдать под приватизацию более 300 объектов государственной собственности в 2020 году. В частности, правительство объявило 87 аукционов для приватизации госсобственности.

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