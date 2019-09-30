В Раде появился текст программы действий Кабмина

На сайте Верховной рады появился текст Программы действий Кабинета министров. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Так, как указывает Кабмин, данная программа - это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее.

"В основу этой программы заложен человекоцентрическую подход. Поэтому предложенные правительственные цели направлены преимущественно не на улучшение абстрактных показателей, а на решение конкретных проблем людей в различных социальных ролях и жизненных ситуациях. За достижения каждой из предложенных целей в правительстве будет отвечать конкретное лицо, что позволит нам построить работу в правительстве по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику", - говорится во вступлении к программе.

Напомним, ранее утром сообщалось, что в Раде зарегистрирован проект постановления №2186 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины". Так, документ внесли в Раду 29 сентября, однако текст постановления, как и программы действий правительства отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин в воскресенье, 29 сентября, одобрил Программу действий правительства и еще несколько законопроектов, а также сделал ряд кадровых назначений.

Так, 27 сентября первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада уже на этой неделе может рассмотреть Программу действий правительства. По словам Стефанчука, нардепы приступят к рассмотрению программы сразу после ее внесения в Раду.

Стоит отметить, по словам представителя правительства в парламенте Ирины Верещук, план действий Кабинета министров будет содержать расчеты динамики роста государственного бюджета. Также в плане правительства указаны и тарифы на газ.