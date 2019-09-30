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Кабмин одобрил Программу действий правительства

Новости » Политика    30.09.2019 - 00:40
Кабмин одобрил Программу действий правительства
Фото: заседание правительства (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство также одобрило ряд законопроектов и сделал несколько кадровых назначений и увольнений

Кабинет Министров Украины в воскресенье, 29 сентября, одобрил Программу действий правительства и еще несколько законопроектов, а также сделал ряд кадровых назначений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Так, правительство утвердило пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, предусматривающие, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны облсоветов и продажу разрешений через открытые электронные аукционы.

Кроме того, одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине и закона по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

Также сообщается, что Кабмин начал работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения, приняв соответствующее распоряжение.

В нескольких министерствах назначили заместителей министров:

  • в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителями министра назначены Метелева Инна Дмитриевна и Свириденко Юлия Анатольевна;
  • заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначена Ставчук Ирина Ивановна;
  • в Министерстве развития общин и территорий заместителем министра по вопросам европейской интеграции назначили Чаплинского Юлиана Михайловича

Правительство также одобрило ряд увольнений:

  • в Министерстве энергетики и угольной промышленности Бойко Наталью Андреевну - с должности заместителя Министра по вопросам европейской интеграции;
  • в Фонде государственного имущества - Асташева Евгения Викторовича - с должности заместителя председателя;
  • в Министерстве энергетики и угольной промышленности - Немчинова Максима Александровича - с должности государственного секретаря Министерства.

Лидию Гаврилову уволили с должности председателя Государственной аудиторской службы.

Напомним, 27 сентября первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада уже на следующей неделе может рассмотреть Программу действий правительства.

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