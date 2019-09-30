Кабмин одобрил Программу действий правительства

Правительство также одобрило ряд законопроектов и сделал несколько кадровых назначений и увольнений
Кабинет Министров Украины в воскресенье, 29 сентября, одобрил Программу действий правительства и еще несколько законопроектов, а также сделал ряд кадровых назначений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Так, правительство утвердило пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, предусматривающие, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны облсоветов и продажу разрешений через открытые электронные аукционы.
Кроме того, одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине и закона по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.
Также сообщается, что Кабмин начал работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения, приняв соответствующее распоряжение.
В нескольких министерствах назначили заместителей министров:
Правительство также одобрило ряд увольнений:
Лидию Гаврилову уволили с должности председателя Государственной аудиторской службы.
Напомним, 27 сентября первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада уже на следующей неделе может рассмотреть Программу действий правительства.