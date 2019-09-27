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В Раде рассказали, когда смогут рассмотреть Программу действий правительства

Новости » Политика    27.09.2019 - 21:37
В Раде рассказали, когда смогут рассмотреть Программу действий правительства
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

Голосование может состояться уже на следующей неделе

Верховная рада украины уже на следующей неделе может рассмотреть Программу действий правительства. Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер".

По словам Стефанчука, парламент приступит к рассмотрению Программы действий правительства сразу после его внесения в Раду. Стефанчук добавил, что премьер-министр Алексей Гончарук вскоре должен передать Программу действий нардепам.

"В воскресенье уже крайний срок, я говорил с премьер-министром Гончаруком, он сказал, что программа будет внесена. Мы ее изучим и думаю, что уже на следующей неделе будем голосовать", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины представит Программу действий в воскресенье, 29 сентября. Миссия Международного валютного фонда закончила ознакомление с состоянием дел в Украине и планами правительства.

Также РБК-Украина писало, что представитель Кабмина в Верховной раде Ирина Верещук анонсировала, что правительство представит Программу действий до конца сентября. Она отмечала, что в программе будут заложены основные показатели тарифов. Верещук отметила, что программа деятельности Кабинета министров Украины будет разработана и представлена до 29 сентября.

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