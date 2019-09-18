В плане действий Кабмина будут расчеты динамики роста госбюджета

Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereschuk iryna)

Также план действий Кабмина будет содержать ожидаемый эффект от мероприятий по приватизации и законодательных изменений

План действий Кабинета министров будет содержать расчеты динамики роста государственного бюджета. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

Также в плане правительства указаны и тарифы на газ.

"Я только что вернулась с заседания правительства, где рассматривались кадровые вопросы и то, что касается постановлений Кабинета министров. В том числе, и вопрос о выполнении бюджета. По результатам заседания правительства, 28 сентября будет план действий правительства, который объяснит цифры. Там будут и тарифы на газ, и направления развития", - заявила Верещук.

По ее словам, план действий Кабмина будет содержать ожидаемый эффект от мероприятий по приватизации и законодательных изменений.

"Мы увидим динамику того, как будет расти бюджет и доходы граждан. А самое главное благодаря чему: какой эффект мы ожидаем от приватизации, эффект от законодательных изменений, и как быстро мы сможем их почувствовать", - добавила представитель Кабмина в ВР.

Напомним, ранее Верещук сообщила, что Кабинет министров Украины представит программу действий правительства 28 сентября. Она отметила, что в программе будут заложены основные показатели тарифов. При этом ранее нардеп анонсировала, что программа деятельности Кабинета министров Украины будет разработана и представлена ​​до 29 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук назвал сроки окончания программы деятельности правительства. Он подчеркивал, что до конца месяца программа будет готова.

Отметим, 29 августа Верховная рада 9 созыва назначила весь состав Кабинета министров.