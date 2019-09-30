Опубліковано текст Програми діяльності Кабміну

На сайті Верховної ради з'явився текст Програми дій Кабінету міністрів. Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Так, як вказує Кабмін, дана програма - це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, заможніше та щасливіше.

"В основу цієї програми покладено людиноцентричний підхід. Тому запропоновані урядові цілі спрямовані переважно не на покращення абстрактних показників, а на вирішення конкретних проблем людей у різних соціальних ролях та життєвих ситуаціях. За досягнення кожної із запропонованих цілей в уряді відповідатиме конкретна особа, що дозволить нам побудувати роботу в уряді за принципом орієнтованості на результат та ефективно здійснювати кадрову політику", - сказано у вступі до програми.

Нагадаємо, раніше вранці повідомлялося, що в Раді зареєстрований проект постанови №2186 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". Так, документ внесли до Ради 29 вересня, проте текст постанови, як і програми дій уряду був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін у неділю, 29 вересня, схвалив Програму дій уряду і ще кілька законопроектів, а також зробив ряд кадрових призначень.

Так, 27 вересня перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна рада вже на цьому тижні може розглянути Програму дій уряду. За словами Стефанчука, нардепи приступлять до розгляду програми відразу після її внесення до Ради.

Варто відзначити, за словами представника уряду в парламенті Ірини Верещук, план дій Кабінету міністрів буде містити розрахунки динаміки зростання державного бюджету. Також у плані уряду вказані і тарифи на газ.