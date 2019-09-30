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В Раду внесли постановление о программе деятельности Кабмина

Новости » Политика    30.09.2019 - 10:28
В Раду внесли постановление о программе деятельности Кабмина
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст постановления отсутствует на сайте ВР

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №2186 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, документ внесли в Раду 29 сентября, однако пока текст постановления отсутствует.

В Раду внесли постановление о программе деятельности Кабмина

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабмин в воскресенье, 29 сентября, одобрил Программу действий правительства и еще несколько законопроектов, а также сделал ряд кадровых назначений. При этом ранее анонсировалось, что Кабинет министров Украины представит Программу действий в воскресенье.

Как писало РБК-Украина ранее, 27 сентября первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада уже на этой неделе может рассмотреть Программу действий правительства. По словам Стефанчука, нардепы приступят к рассмотрению Программы действий правительства сразу после ее внесения в Раду.

Стоит отметить, по словам представителя правительства в парламенте Ирины Верещук, план действий Кабинета министров будет содержать расчеты динамики роста государственного бюджета. Также в плане правительства указаны и тарифы на газ.

"Будет план действий правительства, который объяснит цифры. Там будут и тарифы на газ, и направления развития", - заявила Верещук.

Она также рассказала, что план действий Кабмина будет содержать ожидаемый эффект от мероприятий по приватизации и законодательных изменений.

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