В Раде появился текст проекта об отмене закона о люстрации

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Принятие проекта позволит государству избежать потерь в связи с возмещением ущерба люстрированным чиновникам

В Верховной раде появился текст законопроекта об отмене закона о люстрации. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект был зарегистрирован 18 октября.

"Признать утратившим силу закон "Об очищении власти"... Кабинету министров Украины в течение одного месяца со дня опубликования настоящего закона: привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом; обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом", - говорится в тексте проекта.

В пояснительной записке указано, что необходимость принятия законопроекта обусловлена ​​тем, что в решении Европейского суда по правам человека от 17 октября 2019 года по делу "Полях и другие против Украины" было констатировано, что положение ЗУ "Об очищении власти" нарушают основополагающие права и свободы человека.

"Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины, а наоборот позволит государству избежать потерь в связи с дальнейшим возмещением вреда лицам, к которым может быть применен закон "Об очищении власти", - подчеркивается в пояснительной записке.

Как писало РБК-Украина ранее, Раде предлагают отменить закон о люстрации. В частности, депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский зарегистрировал соответствующий проект закона.

Напомним, Европейский суд по правам человека 17 октября принял решение, согласно которому увольнение госслужащих на основании закона Украины "Об очищении власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.

Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины в последние месяцы неоднократно снимал с рассмотрения закон о люстрации.

Отметим, перед парламентскими выборами глава государства Владимир Зеленский предлагал усилить люстрацию: в частности, предлагалось люстрировать пятого президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были у власти в период его каденции.