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В Раде предлагают отменить закон о люстрации

Новости » Политика    19.10.2019 - 19:35
В Раде предлагают отменить закон о люстрации
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст соответствующего законопроекта отсутствует на сайте ВР

Верховной раде Украины предлагают отменить закон о люстрации. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский зарегистрировал проект закона "О признании утратившим силу закона "Об очищении власти".

Документ внесен в Раду 18 октября. Сейчас текст закона отсутствует на сайте ВР, последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, закон о люстрации вступил в силу в октябре 2014 года. Им запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.

Напомним, Европейский суд по правам человека 17 октября принял решение, согласно которому увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очищении власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.

Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины последние месяцы неоднократно снимал с рассмотрения закон о люстрации.

Отметим, перед парламентскими выборами глава государства Владимир Зеленский предлагал усилить люстрацию и подавал законопроект. Документ, в частности, предлагал люстрировать бывшего президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были у власти в период его каденции.

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