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У Раді з'явився текст проекту щодо скасування закону про люстрацію

Новини » Політика    23.10.2019 - 12:22
У Раді з'явився текст проекту щодо скасування закону про люстрацію
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийняття проекту дозволить державі уникнути втрат у зв’язку із відшкодуванням шкоди люстрованим чиновникам

У Верховній раді з'явився текст законопроекту про скасування закону про люстрацію. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект був зареєстрований 18 жовтня.

"Визнати таким, що втратив чинність, закон "Про очищення влади"... Кабінету міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом; забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом", - сказано у тексті проекту.

У пояснювальній записці вказано, що необхідність прийняття законопроекту зумовлена тим, що у рішенні Європейського суду з прав людини від 17 жовтня 2019 року у справі "Полях та інші проти України" було констатовано, що положення ЗУ "Про очищення влади" порушують основоположні права і свободи людини.

"Реалізація законопроекту в разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України, а навпаки дозволить державі уникнути втрат у зв’язку із подальшим відшкодуванням шкоди особам, до яких може бути застосовано закон "Про очищення влади", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Як писало РБК-Україна раніше, Раді пропонують скасувати закон про люстрацію. Зокрема, депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський зареєстрував відповідний проект закону.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 17 жовтня ухвалив рішення, згідно з яким звільнення держслужбовців на підставі закону України "Про очищення влади" (люстрацію) призвело до порушення їх прав.

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України в останні місяці неодноразово знімав з розгляду закон про люстрацію.

Відзначимо, перед парламентськими виборами глава держави Володимир Зеленський пропонував посилити люстрацію: зокрема, пропонувалося люструвати п'ятого президента Петра Порошенка, а також інших топ-чиновників, які були при владі в період його каденції.

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