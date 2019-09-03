КСУ снял с повестки дня рассмотрение дела о люстрации

Фото: КСУ (РБК-Украина)

Дело могут рассмотреть в другой день на этой неделе

Конституционный суд Украины снял с повестки дня рассмотрение закона о люстрации. Об этом РБК-Украина рассказал источник в Конституционном суде.

Как сообщается, дело могут рассмотреть в другой день на этой неделе. Кроме того, на сегодняшний день нет достаточного количества голосов за этот проект решения.

"Дело о люстрации был снят с повестки дня именно сегодня. Возможно дело рассмотреть в другой день на этой неделе. Вообще, на данный момент на сегодня нет достаточного количества голосов за определенный проект решения", - рассказал источник.

По словам собеседника информагентства, за проект решения должны проголосовать 10 судей Конституционного суда.

"Важным является не результативная, а мотивировочная часть решения. Поэтому так много дискуссий вокруг решения. Пока не утверждена ни результивна, ни мотивировочная часть", - добавил источник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию. Президент предложил предусмотреть, что после принятия законопроекта под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, председателя Верховной рады, генерального прокурора, председателя СБУ, председателя Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, главам государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий Текст законопроекта о люстрации уже внесен в парламент.

Добавим также, Конституционный суд уже несколько раз откладывал рассмотрение конституционности закона о люстрации. Под зданием КСУ проводились акции протеста с требованием не отменять закон.

Кроме того, ранее послы стран G7 раскритиковали идеи президента Владимира Зеленского про новую люстрацию.