ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Раде ожидают информацию от ЦИК о проведении местных выборов

Новости » Политика    03.12.2018 - 14:33
В Раде ожидают информацию от ЦИК о проведении местных выборов
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Парубия, после получения данных от ЦИК вопрос может появиться в повестке дня парламента

Сейчас в Верховной раде ожидают информации от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по поводу способа проведения местных выборов в условиях военного положения. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас идут дискуссии о юридической возможности проведения выборов в ОТО во время военного положения.

"Сейчас мы проводим дискуссии по поводу юридической возможности проведения выборов в ОТО, а также промежуточных местных выборов во время военного положения. Сейчас мы ведем дискуссии и получаем информацию от Центральной избирательной комиссии, каким образом правильно и юридически оговорить возможность проведения этих выборов. Я надеюсь, что к концу дня мы уже будем иметь взвешенную юридическую справку и позицию, каким образом можно решить этот вопрос", - заявил Парубий.

Он отметил, что этот вопрос может появиться в повестке дня.

"Это тот вопрос, который может появиться в повестке дня, и который мы, возможно, тоже будем рассматривать в сессионном зале", - добавил спикер Рады.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес в ВР законопроект №9357 о проведении местных выборов во время военного положения.

Представитель президента в ВР Ирина Луценко отметила, что проектом предлагается предусмотреть, что запрет проведения выборов в органы местного самоуправления в условиях военного положения не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, до 26 декабря ввели военное положение в 10 областях Украины из-за атаки России на ВМС Украины в Керченском проливе.

Добавим также, Рада назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление было опубликовано в издании "Голос Украины".

ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди В НБУ рассказали о влиянии военного положения на банковскую систему
Новости Украины Андрей Парубийвоенное положениеВерховная РадаМестные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь