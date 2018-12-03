В Раде ожидают информацию от ЦИК о проведении местных выборов

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Парубия, после получения данных от ЦИК вопрос может появиться в повестке дня парламента

Сейчас в Верховной раде ожидают информации от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по поводу способа проведения местных выборов в условиях военного положения. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас идут дискуссии о юридической возможности проведения выборов в ОТО во время военного положения.

"Сейчас мы проводим дискуссии по поводу юридической возможности проведения выборов в ОТО, а также промежуточных местных выборов во время военного положения. Сейчас мы ведем дискуссии и получаем информацию от Центральной избирательной комиссии, каким образом правильно и юридически оговорить возможность проведения этих выборов. Я надеюсь, что к концу дня мы уже будем иметь взвешенную юридическую справку и позицию, каким образом можно решить этот вопрос", - заявил Парубий.

Он отметил, что этот вопрос может появиться в повестке дня.

"Это тот вопрос, который может появиться в повестке дня, и который мы, возможно, тоже будем рассматривать в сессионном зале", - добавил спикер Рады.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес в ВР законопроект №9357 о проведении местных выборов во время военного положения.

Представитель президента в ВР Ирина Луценко отметила, что проектом предлагается предусмотреть, что запрет проведения выборов в органы местного самоуправления в условиях военного положения не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, до 26 декабря ввели военное положение в 10 областях Украины из-за атаки России на ВМС Украины в Керченском проливе.

Добавим также, Рада назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление было опубликовано в издании "Голос Украины".