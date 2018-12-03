У Раді очікують інформацію від ЦВК щодо проведення місцевих виборів

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Парубія, після отримання даних від ЦВК питання може з'явитися на порядку денному парламенту

Наразі у Верховній раді очікують інформації від Центральної виборчої комісії (ЦВК) щодо способу проведення місцевих виборів в умовах воєнного стану. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі йдуть дискусії щодо юридичної можливості проведення виборів в ОТГ під час воєнного стану.

"Зараз ми проводимо дискусії із приводу юридичної можливості проведення виборів в ОТГ, а також проміжних місцевих виборів під час воєнного стану. Зараз ми ведемо дискусії і отримуємо інформацію від Центральної виборчої комісії, яким способом правильно і юридично обумовити можливість проведення цих виборів. Я сподіваюсь, що до кінця дня ми вже будемо мати виважену юридичну довідку і позицію, яким чином можна вирішити це питання", - заявив Парубій.

Він наголосив, що це питання може з’явитись на порядку денному.

"Це те питання, яке може з’явитись на порядку денному, і яке ми, можливо, теж будемо розглядати в сесійній залі", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вніс до ВР законопроект №9357 про проведення місцевих виборів під час воєнного стану.

Представник президента у ВР Ірина Луценко зазначила, що проектом пропонується передбачити, що заборона проведення виборів в органи місцевого самоврядування в умовах воєнного стану не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, до 26 грудня ввели воєнний стан у 10 областях України через атаку Росії на ВМС України у Керченській протоці.

Додамо також, Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року. Відповідну постанову було опубліковано у виданні "Голос України".