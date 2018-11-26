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Рада назначила выборы президента на 31 марта 2019 года

Новости » Политика    26.11.2018 - 21:40
Рада назначила выборы президента на 31 марта 2019 года
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления

Верховная рада Украины назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Такое решение парламентарии приняли в ходе голосования в понедельник, 26 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

За - 298 голосов. Таким образом, нардепы поддержали проект постановления №9342 "О назначении очередных выборов президента Украины".

Подчеркнем, что проект постановления внес в Раду спикер парламента Андрей Парубий. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Отметим, по состоянию на 21:17 текст документа на сайте ВР отсутствовал. Однако, впоследствии появился документ и пояснительная записка, в которой указано, что "принятие проекта позволит обеспечить проведение очередных выборов президента Украины в установленные Основным Законом Украины сроки".

Рада назначила выборы президента на 31 марта 2019 года

Напомним, Верховная рада Украины в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

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