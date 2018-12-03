Порошенко внес в Раду закон о проведении местных выборов во время военного положения

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Текст закона пока отсутствует на сайте парламента

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект №9357 о проведении местных выборов во время военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Так, соответствующий проект закона "О внесении изменения в статью 28 закона "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года" был зарегистрирован в ВР сегодня, 3 декабря 2018 года.

Отметим, на данный момент на сайте Рады текст закона отсутствует.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Подчеркнем, о внесении проекта закона в ВР в ходе согласительного совета парламента сообщила представитель президента в ВР Ирина Луценко.

"Сегодня президент Украины подал изменения в закон о правовом режиме военного положения, в котором определил, что установить действие ч.1 ст. 19 этого закона о запрете проведения в условиях военного положения выборов в органы местного самоуправления не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря", - заявила Луценко.

Кроме того, председатель Верховной рады Андрей Парубий отметил, что парламент должен рассмотреть данный вопрос на этой пленарной неделе.

Напомним, ранее Парубий анонсировал, что Порошенко сегодня внесет законопроект о выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО) во время военного положения.

Как писало РБК-Украина ранее, президент заявил, что военное положение, которое было введено в десяти областях Украины, - это превентивная мера на срок в 30 дней. Это время будет использовано для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан от удара врага. Порошенко надеется, что Украина сможет ограничиться перечисленными мерами, и продление военного положения не потребуется.

Отметим, в 10 областях Украины до 26 декабря ввели военное положение из-за ситуации в Керченском проливе.

Добавим также, Рада назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление было опубликовано в издании "Голос Украины".