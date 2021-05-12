В Раде оценили эффективность механизма привлечения депутатов к ответственности

Глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монастырский считает, что механизм привлечения депутатов к ответственности работает достаточно хорошо. Он отметил, что в большинстве случаев генеральный прокурор удовлетворяет ходатайства следствия по нардепам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Каста неприкасаемых". Что происходит с делами депутатов, получивших подозрения".

"Да, определенные опасения есть, что ситуация может поменяться при другом генпрокуроре. Но это такая институциональная проблема", - заявил Монастырский.

Нардеп считает, что главным плюсом нынешнего механизма является то, что сейчас правоохранители никак не пересекаются с политиками в ходе расследования. Больше правоохранителям не нужно "упрашивать" депутатов снять неприкосновенность с их коллеги или разрешить его задержать.

Монастырский уверен, что вопрос отмены неприкосновенности слишком острый для народных депутатов. По его словам, введение специальной процедуры их привлечения под суд было вынужденным компромиссом.

"Сейчас бы уже депутаты за отмену неприкосновенности не проголосовали, тогда был единственный такой удачный момент", - считает глава комитета.