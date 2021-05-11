Медведчука и Козака подозревают в госизмене: что известно на данный момент

Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене . Сегодня, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала соответствующее постановление в отношении нардепа и его соратника из "Оппозиционной платформы - За життя" Тараса Козака. СБУ ищет Медведчука для вручения ему подозрения.

Об этом РБК-Украина стало известно от источника в правоохранительных органах.

Медведчуку и Козаку объявили подозрения по трем эпизодам

Как рассказала на брифинге генпрокурор Ирина Венедиктова, подозрения нардепам Козаку и Медведчуку были объявлены по трем эпизодам. Первый - касается передачи российским оккупантам месторождения "Глубокая" в Черном море. По словам Венедиктова, подозреваемые передали месторождение России в 2015 году.

Второй эпизод, как рассказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, касается передачи российским спецслужбам секретной информации. Следствие считает, что Медведчук рассказал Козаку информацию о секретном подразделение ВСУ, когда тот находился в России, а в дальнейшем эту информацию передали спецслужбам РФ.

Еще один эпизод - это планы по созданию в Украине российской агентурной сети для проведения подрывной деятельности.

Медведчуку и Козаку инкриминируют госизмену

Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в государственной измене, а также покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook сообщила, что подписала два сообщения о подозрении народным депутатам украинского парламента.

При этом Венедиктова не уточнила имен подозреваемых, указав только первые буквы фамилий М и К. Источник РБК-Украина подтвердил, что речь идет именно о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

Статус "свидетелей" изменен на "подозреваемых"

Генпрокурор отметила, что по результатам изучения всех материалов следствие и прокуроры имеют достаточно оснований для изменения статуса данных лиц со "свидетелей" на "подозреваемых".

Также она добавила "выводы" относительно проведенных следственных действий в отношении Медведчука и Козака:

считать Крым частью другого государства - нельзя;

способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн - нельзя;

становиться правопреемником Украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины - нельзя;

раскрывать сведения, содержащие гостайну - нельзя;

создавать армию информационных клоунов и руководить ими в собственных антиукраинских интересах - нельзя.

В соответствии со ст. 111, ч.1 (государственная измена) УК Украины, данное преступление карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

СБУ провела обыски у Медведчука. Его ищут для вручения подозрения

Сегодня Служба безопасности провела обыск в доме Виктора Медведчука в Киеве по улице Монтажников. Также следователи СБУ провели обыски еще в одном его жилом доме, в офисе ОПЗЖ, в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве. В ведомстве не уточнили деталей, по какому именно делу осуществляются следственные мероприятия.

При этом в апреле стало известно, что следствие работает в нескольких направлениях по Медведчуку. В частности, по уголовному делу о сети автозаправок, фактах возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и в отношении уклонения от уплаты налогов.

Ирина Венедиктова подтвердила обыск у нардепа "М" 11 мая, сообщив, что местоположение депутата на данный момент не определено. По ее словам, СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.

Фото: обыск у Виктора Медведчука (РБК-Украина)

Санкции СНБО против Медведчука и Козака

Санкции в отношении народных депутатов были введены по итогам нескольких заседаний Совета нацбезопасности и обороны. В конце января по инициативе СБУ были наложены санкции в отношении компаний, которым принадлежат самолеты нардепов ОПЗЖ. На них Медведчук и Козак летали в Россию и на оккупированные территории.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, принадлежащих Тарасу Козаку. Основанием к этому стало расследование СБУ в отношении связанных с Козаком компаний, которые занимались поставками угля с оккупированного Донбасса.

19 февраля СНБО ввело санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко за финансирование терроризма. Ограничения на три года касаются всех активов и имущества Медведчука и его жены.

На том же заседании было поручено вернуть в государственную собственность часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которая проходит по территории Украины, а владельцев компании связывают с Медведчуком.