У Харкові вранці 26 листопада російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Новобаварському районі, на місці удару виникла пожежа. Також зафіксовано ще одне влучання у Холодногірському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова.

"Влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Новобаварському районі. На місці пожежа", - написав Терехов після 5 ранку.

Він також повідомив про ще одне влучання у Холодногірському районі та написав, що наслідки уточнюються, на місцях працюють відповідні служби.

Повітряні Сили після 5 ранку писали про рух ворожих дронів у напрямку Харкова.

Оновлено о 5:46

У Новобаварському районі горить квартира на 15 поверсі, також є інформація про заблокованих під завалами людей. Наразі відомо про трьох постраждалих.