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Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Его ищет СБУ

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 15:49
Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Его ищет СБУ Фото: народный депутат Виктор Медведчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Такое же подозрение выдвинули его соратнику Тарасу Козаку.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Отметим, сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписаны подозрения народным депутатам М и К. Источник РБК-Украина подтверждает, что речь идет о Медведчуке и Козаке.

Напомним, сегодня Венедиктова заявила, что решила взять на себя ответственность и сообщить о подозрении обоим народным депутатам. Они подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Также сообщалось, что сегодня СБУ пришла к Медведчуку с обысками. Генпрокурор, не называя его фамилии в полной форме, намекнула, что его местонахождение не установлено, поэтому СБУ принимаются меры для вручения ему ходатайства о содержании под стражей.

В 2018 году вышло журналистское расследование "Радио Свобода" о том, что российская компания "Новые проекты", которая получила от правительства РФ лицензию на добычу углеводородов в Крыму, якобы может быть связана с Медведчуком.

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