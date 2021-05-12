Я избегаю открытия дел против нардепов по политическим мотивам, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что избегает случаев регистрации дел против народных депутатов по политическим мотивам. По ее словам, она удовлетворяет далеко не все ходатайства правоохранителей с просьбой начать уголовное производство.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Каста неприкасаемых". Что происходит с делами депутатов, получивших подозрения".

"Генеральный прокурор, рассматривая обращение правоохранительных органов, заявления физических и юридических лиц о совершении преступлений народными депутатами исходит, в первую очередь, из обоснованности приведенных ими данных, избегая возможных случаев регистрации уголовных производств по надуманным основаниям, по политическим или личным мотивам. Поэтому, разумеется, не каждое обращение вносится в ЕРДР", - объяснил она.

Генпрокурор отметила, что оценивает все ходатайства следствия на предмет допустимости и достоверность собранных доказательств.

"Я не вижу никаких трудностей в существующем механизме. Главный вопрос - полнота полученных от правоохранительных органов материалов и достаточность собранных доказательств", - отметила Венедиктова.