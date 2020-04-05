В Раде назвали три сценария рассмотрения поправок в закон о банках

Существует три варианта рассмотрения большого количества поправок к законопроекту о банках. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина".

По его словам, все правки должны также пройти рассмотрение в профильном комитете.

"Есть три варианта, как можно эту ситуацию решать. Первый сценарий - договариваться с авторами поправок, чтобы они их отозвали. Но я думаю, что это маловероятно. Другой сценарий - проходить их быстро, выносить в Раду только таблицу, принятую комитетом, но не рассматривать (все представленные, - ред.) правки в зале. Как сейчас говорят юристы, такая регламентная норма есть, это статья 119. Третья стратегия - это сидеть ночью, три, пять, десять ночей сидеть и проходить правки в таком режиме, как мы проходили по земле", - сказал парламентарий.

Напомним, во фракции СН не исключили, что в закон о банках будет подано до 10 тысяч поправок. Арахамия заявил, что к законопроекту уже подано 5 тысяч поправок.

Как писало РБК-Украина ранее, Арахамия объяснил цель принятия Верховной радой закона о банках. По его словам, и получение транша от Международного валютного фонда (МВФ), и закон о банках являются плохими решениями. Однако, их нужно принять в связи с угрозой дефолта.

Так, 30 марта нардепы приняли законопроект о банках (№2571-д) в первом чтении. А 2 апреля глава государства Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.