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Украина в ближайшие недели подпишет расширенное соглашение с МВФ, - Зеленский

Новости » Финансовый кризис 2020     02.04.2020 - 20:23
Украина в ближайшие недели подпишет расширенное соглашение с МВФ, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украинские власти параллельно ведут переговоры со Всемирным банком

В ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщили в Офисе главы государства.

По словам Зеленского, украинские власти находятся в постоянном диалоге с МВФ и параллельно ведут переговоры с другими международными партнерами по финансированию реформ и поддержанию экономики.

"Мы в постоянном диалоге с МВФ. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенную программу. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Кабмин получил позитивный сигнал от МВФ и ожидает транш в ближайшее время. Также, по словам руководителя правительства, ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.

До этого Зеленский назвал два главных условия для получения увеличенной помощи от МВФ. От Украины ожидали принятия закона о рынке земли и так называемого "антиколомойского закона", который запрещает возвращать банки предыдущим владельцам.

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