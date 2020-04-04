В "Слуге народа" объяснили необходимость принятия закона о банках

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Одна из причин принятия закона - угроза дефолта

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил цель принятия Верховной радой закона о банках. Об этом он сказал в ефире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Укрина.

По его словам, и получение транша от Международного валютного фонда (МВФ), и закон про банки являются плохими решениями. Однако, их нужно принять в связи с угрозой дефолта.

"Конечно, оба решения в общем-то плохие. Снова просить деньги у МВФ, чтобы снова увеличить долговые обязательства страны, чтобы бороться с коронавирусом. Но если экономика сегодня больна, предположим коронавирусом, то МВФ это наш аппарат ИВЛ (искуственной вентиляции легких, - ред.)... Давайте говорить правду. Да, это может быть плохое решение, но сегодня это единственное верное решение ради которого надо "прогнуться" и проголосовать этот закон", - заявил Арахамия.

По словам депутата, закон о банковской деятельности касается не только "Приватбанка", но и других финучреждений, которые были признаны неплатежеспособными.

"Действительно, есть много вопросов. Закон в общем-то про все банки, он не про "Приватбанк". И из 105 банков нельзя предположить, что все 105 банкиров или владельцев банков Украины были мошенниками. Нельзя же предположить, это по теории вероятности недопустимо. Соответственно, были какие-то люди, которые честно вели банковскую деятельность и каким-то образом создались им условия при которых они были вынуждены стать неплатежеспособными и пойти на ликвидацию. Тут причин может быть много. Далее страна живет в долг и долговой багаж страны увеличивался. Когда он достиг определенного пика и наложились кризисные обстоятельства - все начало трещать по швам. Сейчас по сути, мы делаем антикризисные меры", - добавил он.

Напомним, 30 марта 2020 Верховная рада Украины приняла законопроект о банках (№2571-д) в первом чтении. Закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Уже 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.